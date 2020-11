Aktualisiert am

Behandlung von Covid-19-Patienten in einer amerikanischen Intensivstation Bild: AFP

300.000 Schüler in Deutschland in Quarantäne +++ Laschet schlägt längere Ferien vor +++ Drosten bei Impfstoff optimistisch +++ Sachsen verhängt Demo-Beschränkungen +++ Lockdown in Berchtesgaden zeigt offenbar Wirkung +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.