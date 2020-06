Liveblog zum Coronavirus : Virologe Fauci: Amerika drohen 100.000 Neuinfektionen pro Tag

Bei Catering-Unternehmen : Corona-Ausbruch im Landkreis Starnberg

Aufregung im Landkreis Starnberg: Mehr als 40 Menschen haben sich offenbar in einem Cateringbetrieb im bayerischen Gilching mit dem Coronavirus angesteckt. Der Caterer beliefert jeden Tag Unternehmen in München, darunter auch das Klinikum Großhadern. Der Caterer war am Wochenende von den Behörden geschlossen worden.