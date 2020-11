Aktualisiert am

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Oktober auf dem Weg zu einer Sitzung der Unions Bundestagsfraktion. Bild: dpa

Großteil der dänischen Regierung in Quarantäne +++ Technischer Fehler: RKI korrigiert Infektionszahlen +++ Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt an Belastungsgrenze +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.