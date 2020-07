Wiesenhof-Betrieb in Lohne: Alle Infizierten in Quarantäne

Geflügelfleisch bei der Verarbeitung in einer der Produktionshallen von Wiesenhof im niedersächsischen Lohne Bild: dpa

Kanzleramtschef will Staatsakt für Pandemie-Opfer +++ 202 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages in Deutschland +++ EU-Sondergipfel zu Corona-Milliarden-Hilfen geht in Verlängerung +++ Großbritannien stoppt tägliche Veröffentlichung von Corona-Daten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.