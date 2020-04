Aktualisiert am

980 Tote in Großbritannien an einem Tag

Liveblog zum Coronavirus : 980 Tote in Großbritannien an einem Tag

Krankenwagen parken vor dem Messegelände ExCel London, das in ein Feldkrankenhaus des Gesundheitsdienstes NHS umfunktioniert wurde. Bild: AFP

Bereits Tausende Einreisende in Quarantäne geschickt +++ Ausgangssperre und Alkoholverbot in Südafrika verlängert +++ Renault will für 2019 keine Dividende zahlen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.