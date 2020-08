Aktualisiert am

785 Neuinfektionen in Deutschland

Ein Reiserückkehrer wird in seinem Wohnmobil in einer neuen Corona-Teststation auf das Coronavirus getestet. Bild: dpa

Istanbul schränkt Feierlichkeiten ein +++ Knapp 34.000 Neuinfektionen in Spanien in weniger als einer Woche +++ Bremen lässt Spieler nicht zur Nationalmannschaft +++ Röttgen: Reisen in Risikogebiete vorab melden +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.