Corona-Liveblog : 55 Millionen Euro Soforthilfe für Profisport bewilligt

„I want to break free" : Geheime Corona-Party in Pariser Untergrund

Unter dem Motto „I want to break free" haben hunderte Pariser eine illegale Party mitten im Lockdown gefeiert – in einem stillgelegten Bahntunnel. Die Veranstalter sprachen von einem Akt des „Widerstands" gegen die strengen Corona-Auflagen in Frankreich.