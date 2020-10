Coronatest am Flughafen von Dresden Bild: dpa

Immer mehr Amerikaner verlieren Vertrauen in Trumps Corona-Management +++ WHO: Weltweiter Rekord an Neuinfektionen binnen eines Tages +++ Neuinfektionen in ganz Berlin über kritischem Wert +++ Berlins Regierungschef schließt weitere Beschränkungen nicht aus +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.