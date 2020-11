Liveblog zur Wahl in Amerika : Joe Biden gewinnt in Michigan

Trump will Auszählungsstopp in Michigan und Pennsylvania erzwingen +++ Biden verspricht, dass jede Stimme gezählt wird +++ Wahlkampfteams rüsten sich für Streits um Präsidentenwahl +++ Wisconsin geht an Biden +++ Trump führt in Pennsylvania +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.