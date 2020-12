Aktualisiert am

Schüler in Turin protestieren gegen die Schließung ihrer Schule, indem sie vor dem Gebäude auf der Straße lernen. Bild: EPA

Fauci: Januar könnte „sehr düstere Zeit“ in Amerika werden +++ Merkel will bald mit Ministerpräsidenten beraten +++ Krankenhäuser fordern schärfere Maßnahmen – auch um Weihnachten +++ Ausgangssperre in Südkalifornien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.