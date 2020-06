258 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes stehen im April in Schutzkleidung auf dem Messegelände in Dresden an einem Drive-in für Corona-Tests. Bild: dpa

Protest in Brasilien: 100 Gräber am Strand von Copacabana +++ Türkei kritisiert Deutschland für Verlängerung der Reisewarnung +++ Schweden verzeichnet Tagesrekord an Neuinfektionen +++ NRW lässt größere Privatfeiern zu +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.