Falsche Angaben auf der Kontaktliste im Restaurant können teuer werden Bild: AP

Mehr als 10.000 Corona-Tote in Belgien +++ Merkel appelliert an Bürger: „Halten Sie sich an die Regeln“ +++ Mehr als 7000 Neuinfektionen in Großbritannien +++ Merkel: Shutdown unbedingt verhindern +++ Obergrenze bei Feiern +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.