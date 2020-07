135 Euro Strafe bei Maskenpflicht-Verstoß in Frankreich

Liveblog zum Coronavirus : 135 Euro Strafe bei Maskenpflicht-Verstoß in Frankreich

Ist jetzt Pflicht: Eine Kundin kauft mit Mundschutz in einem Supermarkt im 13. Arrondissement in Paris ein. Bild: dpa

Boris Johnson vergleicht Lockdown mit Atombombe +++ Weltweit mehr als 600.000 Corona-Tote +++ Situation in Hongkong „wirklich kritisch“ +++ Infizierte aus dem Wiesenhof-Betrieb in Lohne in Quarantäne +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.