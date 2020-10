Wegen seiner Corona-Quarantäne konnte Steinmeier die Rede nicht selbst halten. Bild: dpa

New York untersagt Hochzeit mit mehr als 10.000 Teilnehmern +++ 5587 Neuinfektionen in Deutschland +++ Wieder Rekordwert in Frankreich +++ Neue Höchststände auch in Österreich, Polen, Italien, den Niederlanden und Tschechien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.