Corona-Liveblog : Hessens Innenminister Beuth: Einsatz in Kassel wird gründlich nachbereitet

20.000 Menschen haben am Samstag in Kassel ohne Genehmigung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Bild: AFP

Polizei Dortmund verbietet Demonstration von Impfgegnern +++ Lehrerverband: Schulen in dritter Welle nicht geöffnet bleiben +++ Infektionszahlen in Indien steigen stark an +++ Einreisende aus Polen müssen Corona-Test vorlegen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.