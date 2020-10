Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Zahl der Hotspots in Deutschland steigt

Warten vor einer Arztpraxis in Berlin-Neukölln. Bild: dpa

Weltbank stellt Milliardenhilfe für Impfungen in ärmeren Ländern bereit +++ Amerikanischer Pharmakonzern pausiert Antikörper-Studie +++ Berlin meldet höchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn +++ Günther: Dürfen nicht in Aktionismus verfallen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.