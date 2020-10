„CO2-frei bis 2035“ : Fridays For Future stellt neue Studie vor

Die Studie des Wuppertal Instituts soll zeigen, dass ein klimaneutrales Energiesystem machbar ist. Sie zeigt deutlich, dass es möglich ist, in Deutschland in den nächsten 15 Jahren klimaneutral zu werden. Was fehle, sei der politische Wille.