Fußball-Transferticker : Dajaku von Bayern nach Berlin

Özil-Wechsel nach Istanbul vor dem Abschluss +++ Rückkehr von Huntelaar auf Schalke in Aussicht +++ Lazio Rom zahlt Ablöse an falschen Verein +++ Reinier will weg aus Dortmund +++ Alle Infos im Transferticker.