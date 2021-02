Aktualisiert am

Kontrollen an der Grenze zu Österreich Bild: dpa

Mehr als eine halbe Million Corona-Tote in den Vereinigten Staaten +++ Saarland und Rheinland-Pfalz verzichten auf Kontrollen an französischer Grenze +++ Lockdown in England soll bis Ende Juni aufgehoben werden +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.