5587 Neuinfektionen in Deutschland

Vor einer Bar in Neuköln: Der Berliner Stadtteil gilt als Corona-Hotspot. Bild: dpa

Wieder Rekordwert in Frankreich +++ Neue Höchststände auch in Österreich, Polen, Italien, den Niederlanden und Tschechien +++ Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne – erster Coronatest negativ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.