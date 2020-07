Liveblog zum Coronavirus : Südafrika verhängt wieder Ausgangssperre und Alkoholverbot

Die Hände eines Schülers werden bei seiner Rückkehr in die Schule desinfiziert. Nach wochenlanger Corona-Pause dürfen die Schüler in Johannesburg wieder am Unterricht teilnehmen. Bild: dpa

5000 Menschen feiern ohne Abstand in Nizza +++ Neu-Infektionen in Indien erreichen Höchststand +++ Zweifel an Langzeitimmunität nach Corona-Impfung +++ RKI: 248 Neuinfektionen, drei neue Todesfälle +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.