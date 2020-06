Es ist wieder voll in Deutschlands Einkaufsstraßen. Bild: dpa

WHO warnt: Weltweit so viele Neuinfektionen wie noch nie +++ Mehr als Hälfte der Bürger in Bergamo haben Antikörper +++ Studie: Maßnahmen haben in Europa etwa 3,1 Millionen Tote verhindert +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.