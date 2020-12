Aktualisiert am

Frankreichs Premierminister Jean Castex verkündet die Maßnahmen für Silvester Bild: AFP

Bayern fängt am 5. Januar mit Impfungen an +++ Schwesig verlangt bundesweite Schließungen im Einzelhandel nach Weihnachten +++ Berlin will Geschäfte und Schulen schließen +++ RKI-Chef Wieler: Corona-Fallzahlen „besorgniserregend“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.