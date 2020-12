Aktualisiert am

Der Leiter eines Impfzentrums in Essen demonstriert schon mal, wie die Impfungen ablaufen sollen. Bild: Roland Weihrauch/dpa

Einzelhandel will Entschädigung wie Gastronomie +++ Italien hat die meisten Corona-Toten in Europa +++ Vor möglichem Lockdown: Innenstädte am Samstag gut besucht +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.