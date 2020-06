Ziehen Andrew Coumos Zorn auf sich: feiernde Menschen in New York Bild: Reuters

Spanien will am 21. Juni Grenzen zum Schengen-Raum öffnen +++ +++ Brasilien verzeichnet weltweit die zweitmeisten Corona-Toten +++ Iran meldet starken Anstieg an Corona-Toten +++ Steigende Infektionszahlen in Peking +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.