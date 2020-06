Voller Betreuungsanspruch : Berliner Kitas sollen wieder in den Regelbetrieb

Ab nächster Woche sollen Kitas in Berlin wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Ab dem 22. Juni gilt in der Hauptstadt wieder ein voller Betreuungsanspruch für Kinder. Viele der Kindertagesstätten werden diesen Umfang nicht direkt leisten können.