Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Mitte Mai in den Niederlanden Bild: AFP

Zweiter Lockdown in Nordspanien betrifft 70.000 Menschen +++ Corona-Infektionen auch in Fleischfabriken in Österreich +++ Mecklenburg-Vorpommern will Maskenpflicht im Handel aufheben +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.