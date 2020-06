Proteste in Venedig : Stoppt den Massentourismus

In Venedig haben sich am Samstag Hunderte Personen versammelt und eine Menschenkette gebildet, um für ein Umdenken beim Tourismus in der Stadt zu demonstrieren. Besonders im Blick sind dabei die zahlreichen Kreuzfahrtschiffe, die hier vor Anker gehen sowie der Massentourismus.