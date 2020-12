Corona-Liveblog : Horst Seehofer fordert sofortigen Lockdown

Aktualisiert am

„Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss“, sagt Seehofer Bild: Reuters

Schleswig-Holstein verschärft Kontaktbeschränkungen – auch über Weihnachten +++ Altmaier stellt höhere Corona-Hilfen bei Lockdown in Aussicht +++ Baden-Württemberg macht spätestens nach Weihnachten dicht +++ Mehr als 3000 Corona-Tote in Amerika an einem Tag +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.