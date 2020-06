Die Ankündigung betrifft ausschließlich Länder außerhalb der Europäischen Union. Bild: dpa

Infektionslage in Göttingen entspannt sich leicht +++ Thüringen beendet Kontaktbeschränkungen +++ Weniger als 6000 aktive Fälle in Deutschland +++ WHO warnt: Weltweit so viele Neuinfektionen wie noch nie +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.