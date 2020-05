Derzeit 7807 akute Infektionsfälle in Deutschland

Liveblog zum Coronavirus : Derzeit 7807 akute Infektionsfälle in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der Coronavirus-Fälle um 738 auf 181.196 gestiegen. Bild: dpa

Geisterspiele bis ans Jahresende? +++ Konsum in Amerika bricht dramatisch ein +++ WHO rechnet mit einem Impfstoff in elf bis 17 Monaten +++ Dänemark und Griechenland öffnen Grenzen für Touristen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.