Protestaktion gegen den Umgang der Regierung mit dem Coronavirus: Ein Aktivist stellt Holzkreuze am Strand von Rio De Janeiro auf Bild: dpa

Spanien will am 21. Juni Grenzen zum Schengen-Raum öffnen +++ Iran meldet sprunghaften Anstieg an Corona-Toten +++ Steigende Infektionszahlen in Peking +++ Indien will Eisenbahnwaggons in Krankenstationen umbauen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.