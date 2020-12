Live-Diskussion : Weihnachten im Lockdown – welche Traditionen müssen bei Ihnen weichen?

O du Finstere: Das Coronavirus sitzt an diesem Weihnachtsfest mit unter dem Tannenbaum. Wie werden Sie das Fest feiern? Was machen Sie anders? Schreiben Sie uns und diskutieren Sie mit.

Dieses Weihnachten wird anders. Deutschland steckt noch mitten in der Pandemie. Zum Jahresende hin hat die Ausbreitung des Coronavirus wieder an Fahrt aufgenommen – besonders die älteren Menschen trifft das Virus. Was bedeutet diese außergewöhnliche Situation für Ihr Weihnachtsfest – was machen Sie anders als in den vorigen Jahren? Erzählen Sie uns von Ihren Plänen, ihren Sorgen und Hoffnungen.

So können Sie teilnehmen: Kommentieren Sie ohne Anmeldung hier im Liveblog mithilfe der Kommentarfunktion. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an (2948072@scribblelive.com).

Live-Chat am Mittwoch von 10-13 Uhr.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen guten Austausch.

Bleiben Sie gesund,

Ihre F.A.Z.-Redaktion