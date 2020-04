Corona-Krise : Soziale Isolation als Chance

„Liebe Introvertierte“, so hieß es irgendwo in den sozialen Medien, „kümmert euch um die Extrovertierten. Sie machen gerade schwere Zeiten durch.“ Denn nun ist die Stunde der Stubenhocker gekommen. Wer nur in und mit der Öffentlichkeit lebt, ist plötzlich auf sich selbst und seine Liebsten zurückgeworfen – und weiß womöglich gar nichts mit der „splendid isolation“ anzufangen.

Es gibt dramatischere Fragen in diesen Tagen als die nach dem psychischen Wohlergehen in der Isolierung. Das sollte sich vor Augen halten, wer darüber klagt, dass man nicht shoppen oder in den Club gehen kann. Daher sollte man sich wirklich nur in aller Demut der Gesunden fragen, was die Isolierung bewirkt, die im Englischen als „confinement“ nicht ohne Grund zugleich Beschränkung, Eingesperrtsein und Inhaftierung bedeutet.

Die Begrenzung auf die eigenen vier Wände hat keinen guten Ruf. Das Schreiben des Gesundheitsamts an Bürger, die das Virus in sich tragen, heißt „Absonderungsverfügung“. Da schwingt noch die mittelalterliche Erfahrung mit, dass eine Gruppe sich einer Seuche nur durch radikale Ausgrenzung der Infizierten entziehen kann. Pestkranke wurden isoliert und, waren sie gestorben, manchmal sogar in ihren Häusern eingemauert. Wer an Lepra litt, musste außerhalb der Siedlungen leben, war also ein Aussätziger.

Kann man sich nur in der Öffentlichkeit entfalten?

Es ist nicht immer leicht, sich auf den etwa 45 Quadratmetern Wohnfläche zurechtzufinden, die jedem Deutschen im Durchschnitt zugemessen sind – was auch bedeutet, dass die Hälfte der Bürger sich mit weniger oder gar weit weniger Platz bescheiden muss. Will man unter mehr oder weniger komfortablen Bedingungen den Frieden in der Familie oder der Wohngemeinschaft wahren, ist Selbstbeschränkung das Gebot. Leicht zu verwirklichen ist das nicht. Wer hält es in der Wohnung aus, wenn nun endlich der Frühling kommt? Vermutlich ist das schon die falsche Frage. Denn sie beruht auf der Annahme, dass man sich nur in der Öffentlichkeit so richtig entfalten kann.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Diese Vorstellung, so einleuchtend sie erscheint, ist falsch. Sie kam unter anderem mit dem Ende der Subsistenzwirtschaft auf, wurde durch die Urbanisierung und die Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz in der Industriegesellschaft verstärkt und ist erst in der Optionenvielfalt der Eventgesellschaft richtig aufgeblüht. Natürlich hängt unser Wohlstand davon ab, dass man sein Geld unter die Leute bringt. Aber das Diktat der Konsumgesellschaft, immer mehr wollen zu müssen, die Verheißungen der Freizeitindustrie, nur mit Massenspaß lasse sich das Leben aushalten – das sind Ideen, die nicht einfach da sind, sondern den Menschen von interessierter Seite nahegebracht werden. Nichts gegen Volksbelustigungen, Karnevalssitzungen, Popkonzerte, Fußballspiele, Stammtische und Kegelclubs, aber jetzt sieht man: Es geht auch ohne.

Den Wettbewerbsgeist der Marktwirtschaft hatten viele schon so verinnerlicht, dass sie ihn sogar im Privaten auslebten, mit Wochenenden, die wie der Berufsalltag mit Excel-Tabellen vorgeplant werden, mit Freizeitsport, der oft genug in den Notaufnahmen der Krankenhäuser endet, mit Billigflugreisen, die schon lange zum Himmel stinken.

Virtuelle Anwesenheit ist leichter geworden

Viele sehen die erzwungene Reprivatisierung durch Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen negativ. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Kulturgeschichte nicht viele Beispiele für fröhliche Zurückgezogenheit bereithält; eher drängen sich Bilder auf von verhärmten Eremiten oder dem sauertöpfischen Thomas Bernhard in seinem Vierkanthof.

Dabei war schon die phantastische Vielfalt des „Decamerone“, der Novellensammlung von Giovanni Boccaccio, aus der Not der Absonderung geboren: Die zehn Erzähler sind vor der Pest aus Florenz in die Hügel von Fiesole geflohen, wo sie sich gegenseitig mit Geschichten überbieten.

Mehr zum Thema 1/

Der Ursprung der Kreativität liegt nicht auf dem Marktplatz. Die soziale Isolierung durch Corona sollte man als Chance begreifen. Enthoben dem Dauerdruck, Erwartungen entsprechen zu müssen, eröffnen sich ganz neue Freiheitsräume. In ungeahnter Weise zeigen nun Anwendungen wie Skype, Zoom, Teams und Discord, dass virtuelle Anwesenheit einfacher geworden ist. Die Zeit fürs Pendeln, die man spart, bringt Lebensqualität. Wie viel von dem Streben nach Effizienz und Effektivität verdankte sich bisher der geheimen Lust auf Hektik und Hetze?

Die Binnenperspektive bietet die einzigartige Möglichkeit, sich besser zu entfalten als in der lauten Außenwelt. Miteinander kochen, Filme anschauen, Schulaufgaben besprechen, Bücher lesen, mit der Oma telefonieren, Gesellschaftsspiele hervorholen: Das sind intensive Erfahrungen, die nur extrem Extrovertierte als defizitär wahrnehmen können. Überhaupt: Man redet von „social distancing“ – warum nicht von familiärer Nähe?

Wenn wir aus dieser Krise lernen, wie viele günstige Gelegenheiten die Selbstbeschränkung bereithält – dann wäre viel gewonnen für die Krisen, die noch vor uns liegen.