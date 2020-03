Leben im Corona-Land : Eine Lobrede auf den Ellbogen

Man schnäuzt sich in ihn, man grüßt sich mit ihm – man drückt den Knopf in der U-Bahn mit ihm. Ohne Ellbogen geht wenig in diesen Tagen. Dabei hat er einen denkbar schlechten Ruf. Zeit für eine Verteidigung.

Eigentlich hat der Ellbogen einen denkbar schlechten Ruf: Eine Ellbogen-Mentalität wird den gemeinen Karrieristen vorgeworfen, die nur an sich denken. Wird aus dem Vorwurf gar eine Kulturkritik, spricht man von einer Ellbogen-Gesellschaft. Selbst ohne Bogen ist er nicht wirklich beliebt. Schließlich ist eine Veranstaltung, wenn sie sich ewig hinzieht, ellenlang. So viel also steht fest: Der Leumund des Ellbogens ist miserabel.

Doch in der Corona-Krise rehabilitiert er sich in bemerkenswertem Tempo. Er steht nicht mehr für Rücksichtslosigkeit und Egoismus, sondern für Vorsicht und Schutz der Mitmenschen. Man schnäuzt sich in ihn, man grüßt sich mit ihm, man drückt den Knopf in der U-Bahn per Ellbogen. So verhindert man, das Virus weiterzuverbreiten. Und selbst Türen, die man in normalen Zeiten nur, wenn man in der linken Hand Dokumente und in der rechten eine Kaffeetasse hat, unbeholfen halb mit dem Hintern und halb mit dem Ellbogen aufdrückt, lassen sich nach einiger Übung auch auf diese Weise ganz elegant öffnen und schließen.

Und tun wir dem Ellbogen nicht überhaupt unrecht, wenn wir ihm alles Schlechte in die Schuhe schieben? Stützen wir uns nicht allzu häufig auf ihn? Und ist es nicht gerade Ausdruck davon, dass man sich wohlfühlt, wenn man die Etikette Etikette sein lässt und die Ellbogen auch während des Essens aufsetzt?

Der Ellbogen gehört nicht den Karrieristen. Er gehört den Rücksichtsvollen und den Vorsichtigen. Er steht für Halt und Gemütlichkeit. Kein ganz schlechtes Symbol, da sich Deutschland auf dem Weg in die Home-Office-Republik befindet.