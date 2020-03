Laborärzte : Flächendeckende Coronavirus-Tests „illusorisch“

FAZ Plus Artikel: Schwere Corona-Fälle : Beatmung an der Kapazitätsgrenze?

Wer schwer an Covid-19 erkrankt, braucht Beatmung – doch es gibt wohl zu wenig Geräte. Damit Ärzte nicht wie in Italien entscheiden müssen, wer an eine Maschine darf und wer nicht, braucht es mehr davon. Aber das ist schwierig.