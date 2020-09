Nach Teilnahme an Großdemo : Pflegekraft verweigert Coronatest – und wird gekündigt

Die Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung hatte an den Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Auflagen teilgenommen. Anschließend meldete sie sich mit Erkältungssymptomen krank.

Ein Senioren- und Pflegeheim im schleswig-holsteinischen Itzstedt hat einer Mitarbeiterin fristlos gekündigt, weil sie nach der Teilnahme an der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin einen Coronatest verweigert hatte. Der Pflegedienstleiter der privaten Einrichtung bestätigte die Kündigung am Mittwoch. In einem Pflegeheim seien besonders strenge Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, an die sich alle Mitarbeiter halten müssten, sagte er zur Begründung. Dazu gehöre unter anderem ein Coronatest bei entsprechenden Krankheitssymptomen.

Nach der Teilnahme an Großdemonstration in Berlin hatte sich die Mitarbeiterin der Einrichtung wegen Erkältungssymptomen krank gemeldet. Unter Arbeitsrechtlern ist umstritten, ob die Kündigung wirksam ist.

Gegenüber der Regionalzeitung „Lübecker Nachrichten“ bestätigte das Seniorenheim am Dienstag, dass die Kündigung ausgestellt worden sei. Darin heißt es: „Sie haben sich heute mit Erkältung krank gemeldet. Auf ihrem Facebook-Account ist zu sehen, dass Sie am vergangenen Wochenende an einer Kundgebung gegen die Maskenpflicht in Berlin teilgenommen haben.” Weil die Mitarbeiterin trotz dieser Faktenlage einen Coronatest verweigere, sei eine fristlose Kündigung gerechtfertigt.