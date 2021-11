Kliniken bereiten Triage vor : An den Grenzen der Medizin

Am Donnerstag sind aus Kliniken in Karlsruhe und Pforzheim Corona-Patienten in andere Bundesländer verlegt worden. Auch Krankenhäuser im Elsass sollen nun Patienten aus Baden-Württemberg aufnehmen. Die Lage ist dramatisch, auch bezüglich der Versorgung der normalen Patienten. In der ersten Pandemiewelle Anfang 2020 war das anders: Damals half die Universitätsklinik Freiburg den französischen Kliniken. Durch die Überlastung der Intensivstationen und der „Intermediate-Care-Stationen“ (IMC) rückt ein hässlicher Begriff wieder stärker in die Diskussion, den Ärzte eigentlich nur aus Kriegseinsätzen und der Katastrophenmedizin kennen: Triage.

Das Wort kommt vom französischen Verb „trier“ (sortieren) und beschreibt das Verfahren, mit dem Militärärzte an der Front entscheiden, bei welchem schwer verletzten Soldaten sich der Transport in ein Lazarett noch lohnt. Die Übergänge vom „Priorisieren“ zur harten „Triage“ sind fließend.

„Wir spüren in der vierten Welle der Pandemie jetzt, dass wir auch in einer Universitätsklinik in der Intensivmedizin an Belastungsgrenzen kommen“, sagt die Direktorin der intensivmedizinischen Abteilung der Universitätsklinik Ulm, Bettina Jungwirth. „Leider wissen wir immer noch nicht, wann das Plateau der Neuinfektionen mit Corona in dieser Welle erreicht sein wird. Das beunruhigt uns sehr. Wir reagieren auf diese ungewisse Situation, indem wir OP-Eingriffe priorisieren und uns auf eine mögliche Triage-Situation vorbereiten.“ Auf der Warteliste für dringende Herzoperationen des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart stehen 200 Patienten – zwei verstarben in dieser Woche wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht rechtzeitig operiert wurden.

Kliniken brauchen Beratung

Die Situation in den Kliniken, zum Beispiel in Sachsen, ist so schlimm, dass dort faktisch schon triagiert wird. Florian Steger, Medizinethiker an der Universität Ulm, berät Intensivmediziner an sächsischen Krankenhäusern und bereitete sie in dieser Woche auf Triage-Situationen vor. „Die Triage ist nicht mehr nur ein theoretisches Konstrukt, vielmehr gilt es jetzt wohlüberlegt und fair zu priorisieren. Viele Kliniken in Sachsen kommen an ihre Grenzen der Versorgungsmöglichkeiten. Sie brauchen Beratung, denn allein die Gefahr einer Triage verunsichert Chefärzte und Chefärztinnen. Sie wollen wissen, was im Ernstfall zu tun ist.“

Im Idealfall bildet eine Klinik eine kleine Ethikkommission, in der Ärzte, Pflegekräfte und ein Medizinethiker sitzen. Auf folgende Fragen müssten sie eine Antwort finden: „Was ist der Patientenwille? Gibt es eine klinische Erfolgsaussicht? Wie schwer krank ist der Patient? Droht ein Organversagen? Welche Grunderkrankungen hat er?“ Hilfreich wäre es, wenn gerade ältere Patienten im Alten- oder Pflegeheim per Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung festgelegt haben, ob sie eine intensivmedizinische Therapie überhaupt wollen.

In Deutschland betreten die Mediziner mit Triage-Entscheidungen in Friedenszeiten Neuland. Wie gut Universitätskliniken, große städtische Krankenhäuser oder kleine Kreiskliniken auf solche Lagen vorbereitet sind, darüber gibt es bislang keine belastbaren Daten. Intensivmediziner schätzen, dass etwa die Hälfte aller deutschen Krankenhäuser sich auf eine solche Situation vorbereitet hat, aber nicht jede Universität hat einen Lehrstuhl für Medizinethik, und nicht jedes Krankenhaus mit 600 Betten leistet sich eine Ethikkommission.

Noch weniger weiß man, ob die für Triage-Situationen geschaffenen Strukturen im Ernstfall auch funktionieren. Über den Aufbau eines bundesweiten Unterstützernetzwerkes, das medizinethische Beratung anbietet und auch die Mitarbeiter der Kliniken psychosozial unterstützt, wird gerade diskutiert. „Wir richten gerade ein klinisches Ethikkomitee ein, das uns Kliniker bei Fragen der Priorisierung unterstützt und bei weiteren Schritten beratend zur Seite steht“, sagt Bettina Jungwirth. „Wir prüfen auch, ob wir kleinere Kliniken per Videokonferenzen in solchen Situationen unterstützen können. Es wäre zudem gut, wenn für Triage-Situationen die nötige Rechtssicherheit geschaffen würde.“