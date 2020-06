Maßnahmen gegen Covid-19 : Millionen Menschenleben gerettet

Diskussionen über die Angemessenheit der Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie leiden unter einer grundlegenden Asymmetrie: „Wir haben die beispiellosen ökonomischen Kosten der Maßnahmen weltweit gesehen, aber gleichzeitig war ihr Nutzen nicht klar sichtbar“, fasste der am Global Policy Laboratory der Universität Berkeley tätige Wissenschaftler Solomon Hsiang das Problem am Montag zusammen. Er und seine Kollegen veröffentlichten in der Fachzeitschrift „Nature“ nun eine Studie, die dieses Informationsdefizit aufzuheben versucht. Ihr Ansatz dafür: Ökonometrische Modelle. Sie werden üblicherweise dafür genutzt, den Einfluss politischer Maßnahmen auf ökonomisches Wachstum zu bestimmen. In analoger Weise können sie eingesetzt werden, um politische Einflüsse auf das Wachstum von Infektionszahlen zu verstehen.

Die für derartige Studien benötigten Daten liegen mittlerweile weltweit vor. Infektionszahlen sowie Informationen über den Zeitpunkt nationaler Interventionen erlauben, den Verlauf der Pandemie während der vergangenen Monate auf empirischer Basis einzuordnen. Sechs Länder schaute sich das Team aus Berkeley genauer an: China, Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Das Ergebnis der Analyse stimmt für alle dieser Länder überein: „Maßnahmen zur Eindämmung von Ansteckungen haben das Infektionswachstum signifikant und erheblich abgebremst“, heißt es in der Studie. Eine besondere Stärke der Analyse liegt darin, dass sie nicht von unsicheren epidemiologischen Parametern wie der Mortalitätsrate oder der Infektiösität des Virus abhängt: Die Änderungen in der Wachstumsrate werden direkt mit dem Einsatz politischer Maßnahmen in Beziehung gesetzt, ohne festlegen zu müssen, wie ein etwaiger Einfluss genau zustande gekommen ist. Außerdem sind die Resultate von den Einzelheiten der nationalen Test- und Meldepraxis unabhängig, sofern sich diese im betrachteten Zeitraum nicht geändert hat – falls doch, sollten derartige Änderungen allerdings in den Daten identifizierbar und zu berücksichtigen sein, schreiben die Forscher.

Ausgehend von den beobachteten Wachstumsraten der Infektionen vor Beginn politischer Maßnahmen, die in den untersuchten Ländern laut Studie durchschnittlich bei 38 Prozent pro Tag lagen, schätzten die Wissenschaftler, was passiert wäre, wenn keine Maßnahmen ergriffen worden wären. 62 Millionen registrierte Infektionsfälle hätte es demnach bis Anfang April in diesen Ländern gegeben. Diese Schätzung beruht auf umfassenderen Modellannahmen als die Aussagen zur Wirksamkeit der Verhaltensänderungen. Sie bewegt sich aber in der gleichen Größenordnung wie die Ergebnisse einer weiteren Studie, die ebenfalls am Montag in „Nature“ veröffentlicht wurde und sich mit der Wirkung der Interventionen in Europa befasst. Laut dieser zweiten Studie haben allein die europäischen Maßnahmen mehr als drei Millionen Todesfälle verhindert.

Anderer Ansatz, ähnliche Ergebnisse

Die Ähnlichkeit der Resultate beider Studien ist keineswegs selbstverständlich, denn der Ansatz der Wissenschaftler des Imperial College London um Seth Flaxman ist ein völlig anderer als der ihrer amerikanischen Kollegen: Die Forscher in London gehen von den gemeldeten Zahlen der Covid-19-Verstorbenen aus, um von dort statistisch auf die zu erwartenden Infektionszahlen zurückzurechnen. Dafür nehmen sie an, dass durchschnittlich rund jede hundertste Infektion tödlich verläuft – eine durchaus unsichere Annahme, die aber dadurch gestützt wird, dass die so ermittelten Infektionszahlen mit den Ergebnissen bereits durchgeführter repräsentativer Antikörpertests beispielsweise in Spanien, Österreich oder Dänemark zusammenpassen. Bis zu vier Prozent der Bevölkerung in den elf berücksichtigten europäischen Ländern wären den Berechnungen zufolge im Mai bereits infiziert gewesen – ein Anteil, der von einer Herdenimmunität noch immer weit entfernt wäre.

Aus diesen ermittelten Infektionszahlen leiteten die Forscher den zeitlichen Verlauf der effektiven Reproduktionszahl in den Ländern bis zum 4. Mai ab, den sie daraufhin mit den ergriffenen politischen Maßnahmen vergleichen konnten. Auch dieses Modell liefert eine klare Bestätigung der Wirksamkeit der Interventionen: „In allen beobachteten Ländern sehen wir, dass die Interventionen die Reproduktionszahl auf einen Wert unter eins drücken konnten“, heißt es in der Studie.

Eine gewaltige Zahl zusätzlicher Todesfälle

Ohne Interventionen hätte dies den Berechnungen zufolge ganz anders ausgesehen. Die zusätzlich vorgenommene Modellierung des Szenarios einer ungebremsten Ausbreitung der Pandemie ergab allein für Deutschland 560.000 zusätzliche Todesfälle bis zum 4. Mai. „Die Zahl ist gewaltig, jeder wäre mit dem Verlust geliebter Menschen betroffen gewesen“, sagte Mitautor Samir Bhatt am Montag. Diese Schätzung beruhe zwar auf vielen Annahmen vor der Veröffentlichung der Studie. Angeregt durch die Gutachter, sei aber viel Arbeit investiert worden, die Annahmen kritisch zu prüfen und transparent zu machen.

Mehr zum Thema 1/

In Anbetracht der internationalen Struktur der Studien und der Allgemeinheit der genutzten Modelle sind die absoluten Zahlen hypothetisch Infizierter und Verstorbener dennoch mit Vorsicht zu nehmen, zumal „Was-wäre-wenn“-Szenarien komplexer Modelle nicht mit detaillierten Prognosen verwechselt werden dürfen. Dass die Grundaussagen beider Studien zur Wirksamkeit der Maßnahmen belastbar sind, erscheint jedoch sehr wahrscheinlich, zumal sie sich mit Ergebnissen anderer Analysen decken.

Der Berkeley-Forscher Solomon Hsiang zog daraus ein positives Fazit: „Die Welt ist zusammengekommen und hat kollektiv gehandelt. Indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse umgesetzt hat, wurden in einem kurzen Zeitraum mehr Leben gerettet als jemals zuvor.“