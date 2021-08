Zu viele Stunden abgerechnet? : Skandal in Impfzentrum in Friesland weitet sich aus

Skandal in Impfzentrum in Friesland weitet sich aus

Razzia beim Roten Kreuz: Ermittler der Sonderkommission „Vakzin“ sichern am Donnerstagmorgen in Friesland Unterlagen. Bild: dpa

Das Impfzentrum im friesischen Roffhausen kommt nicht aus den Schlagzeilen, seit dort statt eines wirksamen Impfstoffs nur einfache Kochsalzlösung verabreicht wurde. Als der Fall Ende April aufkam, hieß es zunächst, einer Mitarbeiterin sei versehentlich eine Ampulle des Impfstoffs runtergefallen. Um ihr Missgeschick zu vertuschen, habe sie die Spritzen stattdessen mit Kochsalzlösung aufgezogen.

Später wurde bekannt, dass es sich bei der Krankenschwester um eine radikale Impfgegnerin und Verschwörungstheoretikern handelte, die als Labormitarbeiterin im Roffhausener Impfzentrums womöglich mehrfach und mit Absicht Spritzen mit Kochsalzlösung statt mit Corona-Impfstoff aufgezogen hatte. Die wahre Dimension des Falls ist derzeit völlig offen. Mittlerweile sind mehr als 10000 Bürger vorsichtshalber aufgefordert worden, sich abermals impfen zu lassen, weil sie ihren Impftermin in Roffhausen während der Arbeitszeiten der Beschuldigten hatten. Wie viele von ihnen tatsächlich keinen wirksamen Impfstoff erhielten, lässt sich mittlerweile auch mit Hilfe von Antikörpertests nicht mehr zuverlässig feststellen. In Absprache mit den Gesundheitsbehörden auf Landes- und Bundesebene wird deshalb in vielen Fällen vermutlich eine dritte Impfung verabreicht, um bei den wirklich Betroffenen einen unzureichenden Impfschutz zu vermeiden.

Die Polizeidirektion Oldenburg hat inzwischen eine Ermittlungsgruppe „Vakzin“ eingerichtet, an der wegen der möglichen politischen Dimension des Falls auch der Staatsschutz mitwirkt. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, es gebe „sich verdichtende Hinweise“, dass es weitere Manipulationen“ gegeben habe und dabei auch das „Motiv einer kritischen Haltung zum Thema Impfungen“ eine Rolle spiele. Gegen die Beschuldigte wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Urkundenfälschung ermittelt. Die Krankenschwester, die weiter auf freiem Fuß ist, lässt die Vorwürfe über ihren Anwalt zurückweisen. Die Vertuschung des angeblichen Missgeschicks Ende April sei der einzige Vorfall gewesen, eine politische Motivation liege nicht vor.

„Schaden im vierstelligen Bereich“

Ins Visier der Ermittlungsgruppe „Vakzin“ gerät nun aber zunehmend auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber des Impfzentrums in Roffhausen. Am Donnerstag durchsuchten mehr als 40 Beamte das Impfzentrum sowie fünf weitere Objekte, darunter die Geschäftsstellen der DRK-Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde sowie des DRK-Landesverbandes Oldenburg. Im Zuge der Ermittlungen hat sich nämlich der Verdacht ergeben, dass das DRK beim Landkreis Friesland mehr Arbeitsstunden im Impfzentrum Roffhausen abgerechnet hat als dort tatsächlich geleistet wurden. Bereits „erste Stichproben“ der Abrechnungen ließen auf einen „Schaden im vierstelligen Bereich“ schließen, teilte die Polizei mit. „Das genaue Schadensausmaß ist nunmehr zu ermitteln.“ Beschuldigt sind nach Angaben der Polizei fünf DRK-Angehörige.

Der Landkreis Friesland zog noch am Donnerstag Konsequenzen und kündigte den Vertrag mit dem DRK fristlos. Den Betrieb des Impfzentrums Roffhausen übernehmen bereits am Freitag die Johanniter. Landrat Sven Ambrosy (SPD) sagte der F.A.Z., sein Vertrauen in das Rote Kreuz sei nun endgültig erschüttert. Zu „einem ersten Knacks im Vertrauensverhältnis“ habe bereits der Umgang des Roten Kreuzes mit der Impfgegnerin in den eigenen Reihen geführt. Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums hatte ihre DRK-Vorgesetzen nämlich bereits über die kruden Corona-Verschwörungstheorien ihrer Kollegin informiert, bevor dieser angeblich aus Versehen eine Spritze herabfiel und der Fall an die Öffentlichkeit gelangte. „Die DRK-Verantwortlichen sind da aber nicht tätig geworden“, beklagt Ambrosy. Auch gegenüber dem Landkreis als Auftraggeber habe sich das Rote Kreuz „abgeschottet“.