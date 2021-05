Gefahr für die Kleinsten : Vergessen wir im Impfrausch die Kinder?

In der allgemeinen Öffnungsfreude denkt niemand an die Kinder. Sie haben keine Perspektive – weder auf eine Impfung noch auf die Rückkehr zur Normalität. Das ist gefährlich. Ein Aufschrei.

Piet ist vier Jahre alt, und in den vergangenen 14 Monaten hat er einiges gelernt. So ist das in seinem Alter. Da steckt die Welt voller interessanter Entdeckungen. Die Neugier von Kindergartenkindern ist riesig, sie wollen verstehen, wie dieses Leben funktioniert, warum ein Auto fährt und ein Vogel fliegt. Immer häufiger will Piet selbst Dinge ausprobieren, und immer mehr kann er auch tatsächlich – zum Beispiel sich alleine anziehen: Hose, T-Shirt, Strümpfe und auch die Maske über Mund und Nase.

Piet kann jetzt bis zehn zählen und Fahrrad fahren. Er hat verinnerlicht, was die AHA-L-Regel ist. Auf dem Bürgersteig weicht er anderen aus und weiß genau, dass man in der Schlange vor der Eisdiele an den roten Strichen stehen bleiben muss. Wörter wie AstraZeneca und Quarantäne gehen ihm ohne Probleme über die Lippen. Er fragt nach Fußballregeln und dem Planetensystem.

Wann man endlich wieder unbeschwert auch in der Wohnung mit anderen Kindern spielen darf, fragt er schon lange nicht mehr. Turnen und Musikunterricht über Zoom sind für ihn Alltag geworden. Er bedient den Computer wie selbstverständlich, wenn Bild oder Ton plötzlich verschwinden, ruft er laut: „Mama, das Internet hängt.“

Das alles darf einen nicht verwundern. Piet lebt ein Viertel seines Lebens im Lockdown. Piet könnte auch Henri, Max, Emma oder Marie heißen. Er steht für alle Kinder unter zwölf Jahren. Und die noch viel mehr als manch ein Erwachsener vergessen haben, wie das Leben vor der Pandemie eigentlich war.

Es ist eine sehr gemischte Gruppe. Zu ihr zählen Schulkinder, Kitakinder und Kleinkinder. Einjährige kennen die Welt nur im Ausnahmezustand. Und viele dieser Mädchen und Jungen haben nicht so viel Glück wie Piet, dessen Umfeld ihm trotz geschlossener Kitas und Schulen alles geben und bieten kann, was er für eine gesunde Entwicklung braucht. Aber eins haben sie trotzdem alle gemeinsam: Während die Erwachsenen sich mit der steigenden Impfquote so langsam auf das Licht am Ende des Tunnels freuen können, gibt es für Kinder keine Perspektive, nicht auf sicheren Schutz und damit auch nicht auf eine Rückkehr zu einem ganz normalen Kinderleben.

Doch darüber spricht kaum jemand. Die Politik überbietet sich darin, wie früh Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen. Und die Gesellschaft feilscht schon bei leicht abnehmenden Infektionszahlen um Biergartenbesuche, Shoppingerlebnisse und das offenbar dringende Bedürfnis, auch nach 22 Uhr wieder joggen gehen zu dürfen. Was aus den ungeimpften Kindern in den nächsten Monaten werden wird, lässt niemanden laut aufschreien. Alles andere scheint wichtiger zu sein.

Die Rolle der Kinder in dieser Pandemie war und ist diffus. Galten sie zu Beginn als Virusschleudern, die unbemerkt die Infektion zu den Großeltern tragen könnten, war im Sommer plötzlich nicht mehr so klar, ob sie tatsächlich so ansteckend sind. In der zweite Welle wollte man Schulen und Kitas möglichst lange offen lassen, weil man davon ausging, sie würden nicht zu Hotspots. Davon rückte man schließlich wieder ab, denn auf Luftfilter und zuverlässige Reihentestungen warten zahlreiche Schulen auch noch ein Jahr nach Pandemiebeginn. Seit die englische Mutation das Geschehen bestimmt, gelten Kinder ohnehin wieder als „Sprayer“ .