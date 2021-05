Aktion für junge Leser : Wie geht es den Kindern? Schreibt uns!

Derzeit wird viel über junge Menschen in der Pandemie geschrieben, aber selten hört man sie selbst sprechen. Wir wollen das ändern: Schreibt uns, wie ihr durch diese Zeit kommt, was euch nervt, euch fehlt – und welche Dinge euch motivieren.

„Noch bis zu den Sommerferien durchhalten. Dann fahren wir hoffentlich ans Meer.“ Mit dem Ziel versucht sich ein zwölfjähriger Junge zu motivieren, um den 14. Monat im Corona-Ausnahmezustand durchzustehen. Er freut sich darauf, wenn er endlich wieder mit seinen Freunden richtig Spaß haben und sich auspowern kann – in der Trampolinhalle oder im Freizeitpark.

Martin Franke Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.

Ina Lockhart Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

Derzeit wird viel über euch Kinder in der Pandemie geschrieben, aber selten hört man euch selbst sprechen. Wir wollen das ändern und bitten die bis 14-Jährigen: Schreibt uns, wie ihr durch diese Zeit kommt, was euch nervt, euch fehlt – und welche Dinge euch motivieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn versichern euch immer wieder, dass sie an euch denken. Und loben euch dafür, wie tapfer ihr einen Tag nach dem anderen zu Hause durchsteht – ohne Schule im Klassenzimmer, ohne Freunde, ohne Sport. Und das seit mehr als einem Jahr!

Die Großen können sich freuen, auf ihre Impfung gegen das Coronavirus und auf mehr Freiheiten. Vollständig geimpft dürfen sie wieder Sport machen, Freunde treffen, freier reisen. Abends können sie nun selbst entscheiden, wann sie zu Hause sein müssen. Bisher gibt es für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre keinen Impfstoff. Was also machen? Vielleicht uns wünschen, dass die Geimpften an sie denken und aufpassen. Damit nicht wieder mehr Menschen an Corona erkranken.

Was wünscht ihr euch? Worauf seid ihr wütend und worauf freut ihr euch am meisten? Welchen Rat gebt ihr Frau Merkel und Herrn Spahn – was hätten sie besser machen können und was sollten sie jetzt besser machen?

So könnt ihr mitmachen

Sendet uns eure Gedanken an Lesermails@FAZ.DE

Teilnahmeschluss ist der kommende Sonntag, der 23. Mai 2021. Eine Veröffentlichung der Zuschriften ist für nächste Woche geplant.

Teilnehmende bis 14 Jahre bitte mit Vorname und Alter, bei Bedarf kann auch der Wohnort angegeben werden. Liebe Kinder, bitte weiht eure Eltern ein, dass ihr hier bei uns mitmacht, damit es keinen Ärger gibt. Liebe Eltern, auch Sie können auf Ihre Kinder zugehen.