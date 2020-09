Länder mit wenig Corona-Fällen : Bloß nicht locker lassen

Manche kleineren Länder in Europa waren von der Corona-Pandemie bisher vergleichsweise wenig betroffen. Sie lockern die Maßnahmen trotzdem nicht. Denn wer zuletzt nachließ, hat nun so hohe Zahlen wie nie.

Besuch unerwünscht! Das ist derzeit die unmissverständliche Botschaft von Lettlands Behörden. Geschlossen sind die Grenzen des baltischen Staats nicht. Doch die lettische Corona-Ampel ist so strikt, dass fast alle, die beispielsweise am Flughafen in der Hauptstadt Riga ankommen, sich erst einmal zwei Wochen lang isolieren müssen. Nur für Einreisende aus den Nachbarländern Litauen und Estland, Finnland, Zypern und dem Vatikanstaat gilt die Absonderungspflicht gegenwärtig nicht. Diese Länder liegen alle unter dem für die Quarantäne in Lettland maßgeblichen Grenzwert von maximal 16 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den vergangenen 14 Tagen.

„Die Reisenden sind das Problem“, sagt Uga Dumpis, der Chefinfektiologe des lettischen Gesundheitsministeriums, im Gespräch mit der F.A.Z. Das Ziel sei es, das Virus nicht weiter aus dem Ausland einzuschleppen. Dumpis bezeichnet dies als „Hauptgefahr“. Der Infektiologe sagt aber auch: „Es ist nicht wegen den Ausländern, es ist wegen den Letten.“ Seinen Landsleuten redete er auch schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ins Gewissen: „Ich bin unglücklich darüber, dass immer mehr Leute die Möglichkeit nutzen, ins Ausland zu reisen. Das erscheint mir seltsam und unverantwortlich. Das Argument , 'ich bin jung und werde nicht krank', ist nicht korrekt.“ Umgekehrt bedeutet die Quarantänepflicht aber auch Härten. Viele junge, gut ausgebildete Letten sind emigriert und kehren im Urlaub gerne für zwei Wochen nach Lettland zurück. Wer das jetzt noch tut, kann in der Heimat weder mit der Familie ausgehen noch an den Strand.

„Sie verstehen die Regeln“

Niedrige Infektionszahlen sprechen zweifellos für die restriktive Einreisepolitik. Lettland ist dabei der Klassenbeste unter den baltischen Musterschülern. Das Land verzeichnet seit Beginn der Pandemie 1474 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 77 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Noch bemerkenswerter ist, dass die Letten auch in den vergangenen Wochen nur wenige Neuinfektionen zu beklagen haben. In den vergangenen 14 Tagen waren das laut der Europäischen Infektionsschutzbehörde ECDC 4,2 pro 100.000 Einwohnern. Damit ist Lettland zusammen mit Zypern europäisches Schlusslicht. Auch die Nachbarländer Litauen und Estland weisen mit während der gesamten Pandemie 3335 respektive 2676 bestätigten Corona-Fällen niedrige Zahlen auf. In den vergangenen 14 Tagen verzeichneten sie aber doch einen Anstieg der Neuinfektionen, der mit 16,5 respektive 22,9 Neuinfektionen in etwa auf dem Niveau Deutschlands mit 21,7 Neuinfektionen. Das ist im europaweiten Vergleich immer noch klar unterdurchschnittlich.

Als entscheidend für den bisherigen Erfolg der baltischen Pandemiebekämfpung macht Uga Dumpis das Verhalten der Menschen aus. „Die Menschen haben die Regeln verstanden“, sagt der Infektiologe, der wegen seiner hohen Medienpräsenz so etwas wie der Christian Drosten Lettlands ist. Vor allem von der Entwicklung im nahegelegenen Schweden seien die Letten „sehr erschrocken“ gewesen. Dumpis legt Wert darauf, dass es in dem Land einen „Lockdown“ nie gegeben habe, und meint damit Maskenpflicht und geschlossene Geschäfte. Ohnehin sehen sich die Letten und Esten nicht als besonders kontaktfreudig. In beiden Ländern kursiert der Witz: „Nach dem Zwei-Meter-Abstand können wir wieder zu unseren fünf Metern zurückkehren“. Besonders kreativ waren jüngst die Macher des lettischen Musikfestivals „Laiva“. Die rund 1500 Besucher saßen Mitte August in Kanus auf dem Jugla-See.