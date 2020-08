Corona-Tests am Flughafen : „Viele schlüpfen durch“

Am ersten Geltungstag der Corona-Testpflicht bleibt am Frankfurter Flughafen der Andrang vor den Testzentren aus. Doch für die Rückkehrer sind sie alles andere als leicht zu finden. Das führt zu Problemen.

Die zwei jungen Männer wollen alles richtig machen. „Wo geht es hier zum Corona-Test?“, fragt der eine mit unüberhörbarem schwäbischem Akzent den Ordner im Ankunftsbereich des Frankfurter Flughafens. „Rauf und über die Brücke“, antwortet der Mann in der gelben Weste. Er gibt mit seinem linken Arm die grobe Richtung vor. Einige Aufgänge weiter sind die beiden Männer aber doch nicht mehr sicher, wo es langgeht. In der Abflughalle müssen sie eine Lufthansa-Angestellte zu Rate ziehen. Erst mit der Hilfe der freundlichen Dame, die eigentlich für abfliegende Business-Class-Reisende zuständig ist, finden sie das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes. Es befindet sich wie jenes des Unternehmens Centogene auf der Brücke zwischen Terminal 1 und dem Fernbahnhof des Frankfurter Flughafen.

Die beiden Braungebrannten, die am Samstag kurz vor 12.30 Uhr das Frankfurter Testcenter betreten, haben einen Flug aus Tel Aviv hinter sich. Sie sind trotz ihrer sehr lockeren Kleidung keine Urlauber. In Israel, das vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft wird, waren sie auf Dienstreise. „Der Chef will wissen, ob wir Corona haben“, erklärt der eine. Doch selbst wenn der das nicht wollen würde: Seit diesem Samstag gilt nach einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Tests sind für sie kostenlos. Alternativ können sich die Rückkehrer auch frühestens 48 Stunden vor dem Abflug oder bis 72 Stunden nach der Ankunft beim Hausarzt in Deutschland testen lassen.

Teils widersprüchliche Auskünfte

Zumindest am Frankfurter Flughafen kommt es am ersten Tag der Testpflicht nicht zum Großandrang. „Wir haben latent höhere Zahlen“, sagt Benedikt Hart, der Leiter des DRK-Testzentrums. In den vergangenen Tagen habe es etwa 1800 Tests pro Tag gegeben. „Wir schauen, ob wir heute die 2000 knacken.“ Wenige Tage vor der Testpflicht hatte Hart angekündigt, die Anzahl der gegenwärtig sieben Abstrichkabinen rasch verdoppeln zu können. Sowohl das DRK als auch Centogene haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Aushilfen angeheuert. Kurzzeitig befinden sich am frühen Nachmittag mehr Mitarbeiter als Reisende im Testzentrum. Der Zustrom verlaufe aber immer „wellenartig“, weiß Hart zu berichten.

Weil das Personal so kurzfristig rekrutiert wurde, ist es in den Anweisungen für die Testwilligen nicht immer sattelfest. So sagt eine Centogene-Mitarbeiterin, die an einem Registriertisch zwischen den beiden Testzentrum steht, die Reiserückkehrer aus den Risikogebieten müssten sich an diesen Tischen registrieren. Das sehen ihre Centogene-Kollegen wenige Meter weiter aber anders. Sie schicken eine aus Ägypten eingeflogene Passagierin direkt ins Testzentrum links, das für Ankommende aus Risikogebieten vorgesehen ist. Ein Flughafenmitarbeiter meint hingegen, das vom DRK und Centogene gemeinsam betriebene Testzentrum links sei für ankommende Reisende, und jenes von Centogene rechts für Abflugwillige vorgesehen. Auch das ist nicht richtig: Tatsächlich deckt das Centogene-Zentrum die kostenpflichtigen freiwilligen Tests ab. „ Wir sind die Abteilung Spahn“, sagt dagegen DRK-Mann Hart.

Passagierin schlägt strengere Regeln vor

Glücklicherweise wurde die aus Kairo eingeflogene Frau richtig beraten. Nur 13 Minuten nachdem sie das Zentrum betreten hat, verlässt sie dieses schon wieder mit ihrem großen weißen Rollkoffer. „Was soll daran schlimm sein?“ antwortet sie auf die Frage, wie sie die Testprozedur mit Registrierung und Abstrich empfunden hat. Sie hat allerdings kein allzu großes Vertrauen in ihre Mitreisenden. „Viele schlüpfen durch“, vermutet sie, und macht einen Vorschlag: „Die Reisenden sollten direkt vom Flugzeug ins Testzentrum geleitet werden.“ Wenn im Flughafen niemand kontrolliere, mache die Testpflicht keinen Sinn.

Wie der Fall der beiden Tel Aviv-Reisenden aus dem Raum Stuttgart zeigt, finden aber auch jene, die sich testen wollen, nur mit Mühe den Weg in die Testzentren. Direkt in der Ankunftshalle im Terminal gibt es keine Wegweiser, die zu den Corona-Tests führen. Wer stattdessen dem Schild des „Medical Center“ folgt, muss bald feststellen, dass dort niemand auf die testwilligen Reiserückkehrer wartet. DRK-Zentrumsleiter Hart gelobt Besserung: „Wir sind mit den Flughafenbetreibern“ in guten Gesprächen. Auch bei ihm hätten sich schon Passagiere über die nicht gerade einfache Suche nach dem Testzentrum beschwert.