Premierminister in der Klinik : Kann Johnson vom Krankenbett aus weiter regieren?

Der an Covid-19 erkrankte Boris Johnson ist nach offiziellen Angaben nur zur „Beobachtung“ und für „Routinetests“ in eine Londoner Klinik gebracht worden. Doch in welchem Umfang er sich noch den Regierungsgeschäften widmen kann, ist unklar.

Boris Johnson in Quarantäne - drei Tage vor seiner Einlieferung in eine Londoner Klinik am Montag. Bild: AFP

Kann ein Land, zumal in Notzeiten, vom Krankenbett aus regiert werden? Diese Frage wurde lauter im Vereinigten Königreich, nachdem Premierminister Boris Johnson am Sonntagabend seine Privatwohnung in der Downing Street verlassen hatte und in das „St Thomas’ Hospital“ auf dem gegenüberliegenden Themseufer gefahren worden war. Eine Regierungssprecherin teilte eineinhalb Stunden vor Mitternacht mit, dass „vorbeugende Schritte“ nötig geworden seien, weil Johnson zehn Tage nach seinem positiven Testergebnis noch immer „andauernde Symptome“ zeige und nun Untersuchungen vorgenommen werden müssten. Dass Johnson von seinem Arzt zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt ins Krankenhaus geschickt wurde, könnte allerdings auf eine nicht ganz so harmlose Lage hindeuten. Die Nervosität nahm zu, nachdem Johnson die ganze Nacht auf der Station verbracht hatte und auch am Montag zunächst unklar geblieben war, wann er wieder entlassen wird.

Johnson hatte die Briten Ende März darüber informiert, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und sich mit milden Symptomen für eine Woche in Selbstisolation begeben habe. In einer Videobotschaft, die er wenige Tage später aufzeichnete, wirkte er angeschlagen. Auch ein kurzer Auftritt auf den Stufen vor seiner Wohnung, wo er am Donnerstagabend, wie viele Briten, den Ärzten und Krankenschwestern im Land applaudierte, schien ihm Mühe zu bereiten. Am Freitag teilte er per Videobotschaft mit, dass es ihm bessergehe, er aber wegen anhaltenden Fiebers einstweilen in Selbstisolation bleibe.

„Aber die Krankheit könnte ihn ernstnehmen“

Sein Biograph Andrew Gimson kommentierte das mit den Worten, dass Johnson um Krankheiten noch nie viel Aufhebens gemacht habe. „Er wird versuchen, die Krankheit nicht ernst zu nehmen, aber die Krankheit könnte ihn ernst nehmen.“ Seit dem Beginn seiner Infektion versichert Johnson, dass er die Regierungsgeschäfte weiterführen könne. Noch am Freitag leitete er die Sitzung des Sonderkabinetts mit Hilfe einer Videoschaltung. Auch sei er am Wochenende regelmäßig unterrichtet worden, heißt es in Downing Street. Ein anonymer Mitarbeiter vertraute allerdings einer Zeitung an, dass Johnson frustriert sei über die eingeschränkten Zeitspannen, in denen er noch konzentriert arbeiten könne. Diese dürften sich im Krankenhaus, wo er nach eigenen Angaben „Routinetests“ durchläuft, weiter verkürzen. Immerhin teilte Johnsons Sprecherin am Montag mit, dass er eine „angenehme Nacht“ gehabt habe und sogar Akten im Bett studiere.

Johnson selbst meldete sich zur Mittagszeit auf Twitter zu Wort. Er sei „guter Stimmung“, schrieb er und bedankte sich bei den „brillanten“ Ärzten und Schwestern, die ihn behandelten. Die Information, dass er einstweilen „zur Beobachtung“ im Krankenhaus bleibe, überließ er seiner Sprecherin. Obwohl die Zahl der Toten im Königreich weiter steigt und am Montag bei mehr als 5.000 lag, ist die Kritik am Krisenmanagement der Regierung wieder leiser geworden. Das liegt weniger an der Anteilnahme für den Premierminister als an der Ankündigung von Gesundheitsminister Matt Hancock, bis Ende des Monats 100.000 Corona-Tests am Tag zur Verfügung zu stellen.