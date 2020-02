Gesundheitsminister Spahn : „Deutschland steht am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“

In Deutschland spitzt sich die Lage rund um das Coronavirus zu. Während Gesundheitsminister Spahn eine Warnung ausspricht, suchen die Behörden alle Menschen, die mit den neuinfizierten Patienten – unter anderem einer Kindergärtnerin und einem Oberarzt – in Kontakt waren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwochnachmittag in Berlin. Bild: Reuters

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Er habe die Gesundheitsminister der Länder in einer Telefonkonferenz aufgefordert, ihre Pandemiepläne „zu aktivieren und ihr mögliches Inkrafttreten vorzubereiten“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. „Die Lage hat sich leider in den letzten Stunden geändert, das muss man leider sagen“, fügte der Minister hinzu. Die Infektionsketten seien teilweise nicht nachzuvollziehen. Es sei daher fraglich, ob die bisherige Strategie weiterhin aufgehe, erklärte Spahn.

Unterdessen sind die Behörden nach der Ansteckung von insgesamt fünf Menschen mit dem neuartigen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg auf der Suche nach Kontaktpersonen der Infizierten. Es gehe jetzt darum, die „Infektionsketten zu unterbrechen“, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. „Ob es uns gelingt oder nicht, werden wir sehen.“

Bei den Erkrankten in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg. Beide hätten in den vergangenen zwei Wochen und während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen und Menschen anstecken können. Laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch hatten sie eine „unendliche Vielzahl von Kontakten“. Zahlreiche Menschen müssten daher in häusliche Quarantäne. Die Schulen im Kreis sollen bis Montag geschlossen bleiben.

Die Frau arbeite demnach in einem Kindergarten. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Das Paar hat zudem zwei schulpflichtige Kinder. Die beiden hätten derzeit allerdings keine Symptome und würden von der Großmutter versorgt. Ihre Testergebnisse sollen noch am Donnerstag vorliegen. Das Paar habe zudem zwei Arztpraxen aufgesucht, der Mann sei vergangene Woche in der Kölner Universitätsklinik gewesen.

Sämtliche Patienten sowie das Personal der Einrichtungen mit Kontakt zu den Infizierten befänden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, sagte Laumann. Darüber hinaus unternahmen die beiden demnach jüngst einen Kurzurlaub in die Niederlande, weshalb auch etwa ihr dortiges Hotel kontaktiert wurde. Noch ist den Angaben zufolge völlig unklar, wo die beiden sich ansteckten.

Am Mittwoch hat zudem ein Bundeswehrsoldat angegeben, außerhalb des Dienstes in Kontakt mit dem Mann gewesen zu sein. Das teilte die Bundeswehr mit. Er werde im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion getestet, Symptome zeige er bislang nicht. Ergebnisse würden am Abend erwartet. Zudem sperrte die Bundeswehr am Mittwoch den Zugang zum militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn. Wie ein Sprecher der Luftwaffe der F.A.Z. mitteilte, wurde die Sperrung des Stützpunkts der Flugbereitschaft zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Zunächst war am Montag der Mann mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz bei Aachen aufgenommen worden. Er wurde dort auf der Intensivstation isoliert und in der Nacht zu Mittwoch ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, wie das NRW-Gesundheitsministerium und der Kreis am späten Dienstagabend mitgeteilt hatten. Demnach leidet er an einer Vorerkrankung, er soll Mitte 40 sein.

Zwei weitere Infizierte in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg stieg die Zahl der Infizierten am Mittwoch auf drei. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Am Dienstagabend war zunächst ein Fall aus Göppingen bekannt worden. Sein Zustand hat sich nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums nicht verändert. „Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwochmorgen. Er wird isoliert in einer Einrichtung der Alb Fils Kliniken in Göppingen behandelt.

Der Mann sei am Freitag von einem Aufenthalt in Mailand zurückgekehrt. Am Sonntag habe er Husten bekommen und am Dienstagmorgen Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen, sagte Stefan Brockmann, der Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt (LGA), am Mittwoch in Stuttgart. Noch am selben Tag sei ein Abstrich im LGA untersucht worden, der Patient sei in eine Klinik gekommen.