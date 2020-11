Corona-Tote in Italien : Am Ende starben sie getrennt

In Teilen Italiens werden wieder alarmierende Zustände aus den Kliniken gemeldet, die Zahl der Toten erreicht einen Höchststand seit Anfang April. Besonders bewegt die Geschichte eines älteren Ehepaares, das an Covid-19 stirbt.

Am Dienstag wurden in Italien 731 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. Es war die höchste Zahl seit Anfang April, als Italien von der ersten Welle der Sars-CoV-2-Infektionen überrollt worden war. Es gab aber auch Hoffnungszeichen: Die Kurve der registrierten Neuansteckungen steigt weniger steil an als noch vor einer Woche. Auch in der zweiten Welle der Infektionen werden die meisten Erkrankungen in der norditalienischen Region Lombardei verzeichnet. Dort sowie in sechs weiteren Regionen gilt seit Anfang November wieder eine strenge Ausgangssperre. Landauf, landab überkommt die Menschen in Italien ein dumpfes Gefühl des Déjà-vu. Doch anders als bei der ersten Welle ist diesmal auch der Süden betroffen: Aus den Regionen Kampanien und Kalabrien werden alarmierende Zustände in den Kliniken gemeldet, zumal in den Intensivstationen und den Notaufnahmen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Aus Monza nordöstlich von Mailand wird die Geschichte von Olga Vetere und Vincenzo Molino berichtet. Die Eheleute, 83 und 82 Jahre alt, starben am Sonntagnachmittag in der Klinik San Gerardo im Abstand von einer Stunde: zunächst Olga gegen 14 Uhr, dann Vincenzo. Wie eine Enkelin gegenüber italienischen Medien berichtete, stammten die beiden aus den süditalienischen Regionen Apulien und Kampanien. In dem apulischen Städtchen Lucera haben sie geheiratet. Vor knapp zwei Monaten haben sie ihren 63. Hochzeitstag gefeiert.

Die beiden wurden in getrennte Zimmer gelegt

Kurz nach der Heirat waren die beiden aus dem armen Süden in den reichen Norden gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Vincenzo Molino arbeitete beim Stahlunternehmen Falck in Sesto San Giovanni, der Mailänder Industrievorstadt. Ehefrau Olga zog die drei Kinder auf und machte den Haushalt. Nach den Kindern kamen die Enkel. Über die Jahre, während der Sommerferien, machten sie mit den Kindern und Enkeln regelmäßige Verwandtenbesuche daheim im Süden. Später machten dann eher die Verwandten aus dem Süden die lange und beschwerliche Besuchsreise in den Norden.

Die erste Welle der Coronavirus-Infektionen in der Lombardei, von Februar bis Mai, überstanden Olga und Vincenzo unbeschadet. Auch während der zweiten Welle blieben sie vorsichtig. Sie verließen ihre Wohnung in Sesto San Giovanni kaum. Die Einkäufe erledigte Vincenzo alleine. Beim Gang zur Apotheke, so vermutet Enkelin Katia aus Bergamo, muss sich der Großvater angesteckt haben.

In der ersten Novemberwoche bekamen beide hohes Fieber. Obwohl es nicht nachgelassen habe, sei der Arzt nie zu einem Hausbesuch gekommen, erzählt die Enkelin. Lediglich ein Antibiotikum habe der Arzt verschrieben. Am 11. November alarmierte die Enkelin dann die Notrufzentrale. Es folgte der Transport mit dem Krankenwagen in die Klinik nach Monza. Die Messung der Sauerstoffsättigung bei ihr ergab einen Wert von 86 Prozent, bei ihm von 68 Prozent. Die beiden wurden in getrennte Zimmer gelegt. Olga litt zunächst weniger schwer als Vincenzo. Sie bat, man möge ihr die Jacke ihres Mannes aufs Bett legen, damit sie seine Nähe spüren könne. Der Zustand beider besserte sich nicht. Nach vier Tagen war es vorüber. Olgas Schwester Lidia schreibt in der Traueranzeige: „Der Tod ist nur ein weiterer Schritt auf eurem gemeinsamen Weg zur Ewigkeit.“