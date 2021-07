Vierte Corona-Welle in Israel : „Die Impfung für Kinder ist sicher“

Der Arzt Itai Pessach hat den ersten Corona-Patienten in Israel betreut. Im Interview spricht er über die aus seiner Sicht bevorstehende vierte Welle in dem Land, seine Beobachtungen zu Long Covid bei Jugendlichen und den langen Weg zu einer Herdenimmunität.

Herr Pessach, in Israel steigen die Fallzahlen wieder, vor allem mit der Delta-Variante. Auch viele zweimal Geimpfte infizieren sich. Laut Gesundheitsministerium schützt der Biontech-Impfstoff nur zu 64 Prozent vor einer Infektion mit der Delta-Variante, wenn auch zu 93 Prozent vor schweren Erkrankungen. Wie beurteilen Sie das?

Wir wissen bereits, dass die Delta-Variante anders und wahrscheinlich infektiöser ist als die vorherigen Varianten. Allerdings sind die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums nur vorläufig und beobachtend. Sie basieren nicht auf strukturierter Forschung. Wir brauchen mehr Zeit, die Folgen von Delta für unsere Bevölkerung ganz zu verstehen. In der Zwischenzeit sollten wir die Wiedereinführung von Maßnahmen erwägen, um die Ausbreitung zu bremsen.

Bereitet Ihnen das Sorgen?

Wir stehen vor der vierten Welle in Israel. Alle Prognosen zeigen, dass wir zu täglich tausend neuen Fällen innerhalb der kommenden paar Wochen kommen werden. Die vierte Welle wird anders als die drei vorherigen. Wahrscheinlich wird sie die Kapazitäten der Intensivstationen nicht überlasten. Aber es wird eine Herausforderung, unser tägliches Leben zu gestalten. Im September öffnen die Schulen wieder. Das wird voraussichtlich zugleich der Höhepunkt der vierten Welle sein. Dennoch ist es richtig, die Schulen nicht zu schließen.

Auch nicht mitten in der vierten Welle?

Ja, weil sich die Epidemie auch auf die psychische Verfassung der Kinder auswirkt. Die Kluft in der Gesellschaft zeigte sich in den vergangenen Lockdowns, als Bessergestellte Privatunterricht und Aktivitäten für ihre Kinder fortführen konnten im Gegensatz zu den schwächer Gestellten. Wir sehen einen Anstieg psychischer Probleme bei Kindern: Depressionen und Angststörungen, allein die Zahl der Essstörungen hat sich verdoppelt.

Sie gehören nicht nur zur Expertengruppe der Regierung, sondern sind im Fernsehen auch das Gesicht der Impfkampagne für Kinder in Israel. Wie kam es dazu?

Impfungen sind mir ein Herzensanliegen. Nicht nur in Bezug auf Corona. Ich habe meine Kinder gleich an dem Tag gegen Covid-19 impfen lassen, als es für ihre Altersgruppe möglich war. Impfmüdigkeit ist ein globales Problem geworden, überraschenderweise in entwickelten Ländern, wo Leute denken, sie können Impfungen auslassen, weil zugleich die Zahl der Infektionskrankheiten abnehme. Die Impfraten sind auch bei Infektionskrankheiten zurückgegangen, bei denen das Impfen früher nicht in Frage gestellt wurde.

Sie beziehen sich nicht nur auf Corona?

Nein. Wir hatten zum Beispiel einen massiven Masernausbruch in Israel. Kurz vor Corona war ich auf einer Mission in Samoa, wo Dutzende Kinder an Masern starben, weil die Menschen dort sich gegen Impfungen entschieden hatten. Auch in Israel sehen wir einen Rückgang. Und Corona ist wie Masern auf Steroiden: Man muss keine zehn Jahre warten, bis die Impfraten fallen, man sieht das Ergebnis in den nächsten zwei Wochen.

Ist die Corona-Impfung auch für Kinder sicher?

Wir haben eine breite Datenlage, die uns zeigt, dass sie sicher ist. Auf der ganzen Welt sind schon rund drei Millionen Kinder geimpft worden, also wissen wir, dass es sicher ist. Vor allem ist eine Covid-19-Impfung hundertmal weniger gefährlich als eine Covid-19-Infektion. Und die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein gesundes Kind schwer an Covid-19 erkrankt, ist mindestens hundertmal höher als eine Komplikation von der Impfung. Selbst wenn man unter Nebenwirkungen des Impfstoffs leiden sollte, erholen sich 99,9 Prozent der Fälle wieder komplett. Das gilt nicht für eine Covid-19-Erkrankung, auch nicht unter den Jüngeren.

Was sind Ihre Erfahrungen mit Covid-19 bei Kindern in Ihrer Klinik in Ramat Gan, der größten in Israel?