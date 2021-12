Kliniken am Limit : „Unter die Trauer mischt sich bei mir auch Wut“

Herr Graf, seit Ende November sind im Zuge der „Kleeblatt“-Verlegung Patienten aus Oberbayern zu Ihnen nach Lübeck gebracht worden. Wie viele Covid-19-Patienten behandeln Sie zurzeit auf Ihrer Intensivstation?

Wir haben gerade zehn Covid-Patienten, alle invasiv beatmet. Fünf von ihnen stammen nicht aus Schleswig-Holstein. Es ist ein Patient mit einem Impfdurchbruch dabei. Die anderen neun sind ungeimpft.

Spätestens seit August könnte in Deutschland jeder Erwachsene geimpft sein. Verändert diese Tatsache Ihren Blick auf die nicht geimpften Patienten?

Ich muss sagen: ja. Die Versorgung von Covid-Patienten, die Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstationen in Deutschland und Europa übernehmen, ist eine extrem anstrengende Arbeit. Das bringt jeden ans Limit. Wir sehen schwerste Verläufe bei Menschen, die unter 50 sind. Das ist normalerweise auf Intensivstationen im konservativen Bereich nicht der Fall. Dort ist das Durchschnittsalter der Patienten sonst deutlich höher. Das greift unser Team an, und das macht auch etwas mit unserer Empathie. Wir arbeiten natürlich so professionell wie immer, wir sagen ­niemandem: Du bist selber schuld, wir wollen dir nicht helfen. Aber wenn wir mal Pausen haben, stellen wir uns natürlich die Frage, ob das nicht eine vermeidbare Situation ist? Warum bringt sich der Patient in Gefahr? Wir haben die Pandemie jeden Tag vor Augen, wir fragen uns, warum Menschen bei so viel Leid immer noch nicht bereit sind, die Situation ernst zu nehmen. Welche Desinformation muss vorherrschen, dass sich jemand selbst in Gefahr bringt? Das ist mir unbegreiflich.