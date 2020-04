Infektionsmediziner : „Viren werden auch beim Sprechen freigesetzt“

Herr Pletz, in Jena gilt seit Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, zum Beispiel in Supermärkten. Es können auch selbstgenähte Masken oder Tücher getragen werden. Was halten Sie davon?

Ich halte das für eine gute Idee. Die Empfehlung ist auch sehr ausgewogen, denn es ist keine universelle Maskenpflicht. Auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion bietet, kann das doch erheblich dabei helfen, die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung zu hemmen. Infektiologie ist nie schwarz oder weiß, sondern immer eine Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten. Um sich zu infizieren, muss also einiges zusammenkommen: Die ausgeschiedene Virenlast eines Überträgers ist groß genug, um gefährlich zu werden, der Abstand muss kurz genug sein, und das Immunsystem des Gegenübers schafft die Abwehr nicht. Das heißt: Je mehr Wahrscheinlichkeiten man ausschaltet, zum Beispiel mit einer Maske, umso besser. Aber die Maske ersetzt nicht den Abstand, es ist nur eine zusätzliche Präventionsmaßnahme, die vor allem hilft, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel im Bus oder in der U-Bahn.